Koning Charles bezoekt multifunctionele moskee in Cambridge

Koning Charles heeft maandag een bezoek gebracht aan de moskee in Cambridge. Het gebedshuis, dat in 2019 werd geopend, is de eerste zogeheten eco-moskee van Europa en wordt gezien als een van de belangrijkste moderne religieuze gebouwen van het land.

Tijdens zijn bezoek ontmoette Charles onder meer architecten, religieuze leiders, jongeren en vrijwilligers uit de lokale gemeenschap, schrijft GB News over het bezoek van de koning. De moskee dient niet alleen als gebedshuis, maar ook als lokale hub waar mensen uit de buurt samenkomen voor diverse activiteiten. De koning begon zijn bezoek in de tuin, waar hij meer te weten kwam over het onderhoud ervan.

Eenmaal binnen, waar de koning het bezoek op zijn sokken voortzette, vertelde de architect over hoe hij verzen van de Koran in de bakstenen muren had verwerkt. Met mensen uit de buurt sprak Charles over het werk van de moskee in de gemeenschap. De koning onthulde ook een plaquette ter ere van zijn bezoek aan het gebouw.