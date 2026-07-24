Minister kondigt vertrek van Venezuela uit ICC aan

CARACAS (ANP/RTR) - Venezuela gaat het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag verlaten. Minister van Buitenlandse Zaken Félix Plasencia meldt dat zijn land dat officieel heeft laten weten aan de Verenigde Naties.

De Venezolaanse regering beschuldigt het hof van "geografische vooringenomenheid". Daarmee wordt bedoeld dat het hof zich vooral zou richten op misstanden in zuidelijke landen, bijvoorbeeld in Afrika en Latijns-Amerika.

Venezuela is niet het eerste land dat het hof verlaat. Dat deden Burundi en de Filipijnen eerder ook al.

'Onderdrukking'

Burkina Faso, Mali en Niger maakten vorig jaar bekend dat voorbeeld te volgen. Ze noemden het ICC, dat onder meer genocide en oorlogsmisdaden onderzoekt, een "instrument van neokoloniale onderdrukking".

Landen kunnen niet meteen weg uit het hof. Ze melden hun besluit eerst bij de topman van de VN. Daarna duurt het een jaar voordat ze het ICC formeel verlaten.