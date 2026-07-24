Felipe laat zich bijpraten over situatie natuurbranden

Koning Filip van Spanje is vrijdag bijgepraat over de verschillende natuurbranden die in Spanje woeden. Op zijn vakantiebestemming Mallorca nam hij via een beeldverbinding deel aan een vergadering van de crisisorganisatie.

Het hof deelde vrijdag enkele foto's van de koning, onder meer druk bellend met zijn mobiele telefoon. Volgens het Spaanse persbureau EFE had hij ook verschillende telefoongesprekken met burgemeesters van de getroffen gemeenten in de regio's waar het vuur woedt.

Spanje kondigde donderdag een nationale noodtoestand af in de regio Madrid en in de provincie Ávila, vlak bij de hoofdstad, naar aanleiding van verschillende uitslaande bosbranden.

Spaanse media melden dat al 10.000 mensen hun woon- of verblijfplaatsen hebben moeten verlaten als gevolg van de branden. In de streek moeten volgens media vrijdag in totaal ongeveer 35.000 mensen binnenblijven om de brandbestrijders niet te hinderen en omdat dat voor hen veilig zou zijn.