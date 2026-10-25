Verjaardag Elisabeth gevierd met postzegel en munt

De 25e verjaardag van de Belgische prinses Elisabeth is voor postbedrijf Bpost aanleiding tot het uitgeven van nieuwe postzegels met daarop de beeltenis van de oudste dochter van koning Filip. Ook de Koninklijke Munt van België viert de mijlpaal met een speciale set herdenkingsmunten.

Voor de postzegels wordt het eerder zondag vrijgegeven zwart-witportret van Elisabeth gebruikt. Designer Myriam Voz voegde daar subtiele gouden accenten aan toe. "De goudopdruk geeft zowel de postzegel als het blaadje een koninklijke uitstraling. Zo wordt ook de toekomst van een jonge vrouw die onze eerste regerende koningin zal worden, mooi in de verf gezet", zegt ze op de website van Bpost.

Elisabeth stond eerder al op een postzegel. Dat gebeurde in 2002, in 2016 (samen met haar hele familie) en in 2019, ter gelegenheid van haar 18e verjaardag.

De Koninklijke Munt heeft een gouden herdenkingsmunt ontworpen ter waarde van 12,5 euro. Het is de eerste keer dat het portret van de prinses op een officiële munt wordt gebruikt. Aan de andere zijde is het gezicht van vader Filip te zien.