Monitor: opnieuw tanker beschoten in Straat van Hormuz

PORTSMOUTH (ANP/AFP) - In de Straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, meldt de Britse maritieme scheepvaartmonitor UKMTO op X. Het schip zou voor de kust van Oman door een "onbekend projectiel" zijn geraakt.

Het incident zou zaterdag twaalf zeemijl ten noorden van de stad Khasab hebben plaatsgevonden. Er zijn nog geen berichten over gewonden of milieuschade, aldus UKMTO. Wie voor de aanval verantwoordelijk was, is tot nu toe onduidelijk. Eerder deze week meldde de monitor ook al een aanval op een olietanker voor de kust van Oman.

Iran belemmert het scheepvaartverkeer door de zeestraat met dreigementen en aanvallen op schepen. De Straat van Hormuz is een belangrijke doorgang voor het transport van olie, gas en meststoffen uit de landen aan de Perzische Golf.

Tegelijkertijd handhaaft de Amerikaanse marine een actieve zeeblokkade van Iraanse havens. Volgens Amerikaanse media, waaronder de zender CNBC, hebben de VS sinds medio juli zeker 75 schepen onderschept die de blokkade wilden doorbreken.