Sophia van KATSEYE slaat VK en Europa over in wereldtour

KATSEYE komt komende maand naast Manon Bannerman ook zonder Sophia Laforteza naar Nederland. De zangeres gaat niet mee naar Europa en het Verenigd Koninkrijk tijdens de wereldtour van de internationale meidengroep.

Laforteza doet niet mee met de optredens van 1 tot en met 17 september om zich "te richten op haar welzijn", schrijven haar labels op sociale media. KATSEYE treedt op 11 september op in de Ziggo Dome.

KATSEYE is verbonden met zowel het Zuid-Koreaanse label Hybe UMG als het Amerikaanse label Geffen. "Het bedrijf blijft zich volledig inzetten om haar te voorzien van alle steun en middelen die ze nodig heeft", aldus de labels. Ze roepen de fans op begrip te tonen.

De meidengroep bestaat naast Laforteza en Bannerman uit Daniela Avanzini, Lara Raj, Megan Skiendiel en Yoonchae Jeung. Eerder dit jaar deed Bannerman al een stap terug om zich te focussen op haar "gezondheid en welzijn".

KATSEYE is bekend van liedjes als Animal en Gabriela. Het album Wild stond vorige week een week bovenaan in de Nederlandse Album Top 100.