Napoli verliest met basisspeler Lang van Como

NAPELS (ANP) - Noa Lang heeft met Napoli een thuiswedstrijd tegen Como verloren (1-2). De linksbuiten had een basisplaats bij de thuisploeg en werd na 56 minuten gewisseld.

Het is een paar dagen voor het verstrijken van de transfermarkt onduidelijk of Lang bij Napoli blijft. Ajax is na het vertrek van Mika Godts op zoek naar een linksbuiten, maar heeft vooralsnog niet de financiële middelen om hem in te lijven. Lang speelde afgelopen seizoen op huurbasis voor Galatasaray.

Martin Baturina en oud-aanvaller Anastasios Douvikas van FC Utrecht scoorden voor Como. Rasmus Højlund maakte gelijk voor Napoli.