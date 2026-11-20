NAYPYIDAW (ANP/AFP/RTR) - Myanmar heeft de genocideuitspraak van het Internationaal Gerechtshof (ICJ) tegen het land "oneerlijk" genoemd. Het land zou ten onrechte beschuldigd zijn van genocide, omdat het besluit van het hof niet unaniem werd genomen. Dit meldde een regeringswoordvoerder.

Negen ICJ-rechters stemden voor en zes tegen het oordeel dat de behandeling van de Rohingya, een moslimminderheid, door Myanmar in 2017 neerkomt op genocide. De veiligheidstroepen van het land doodden destijds duizenden burgers die tot die minderheid behoorden. Ook pleegde de staat extreem geweld tegen kinderen, en maakte het zich schuldig aan grootschalig seksueel geweld, aldus het hof. Het is voor het eerst dat het hof oordeelt dat een staat schuldig is aan genocide.

Het land ontkent de beschuldiging en zegt dat de acties gericht waren tegen militaire opstandelingen. Dit argument werd door het ICJ verworpen.