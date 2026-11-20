Het nieuwe zangprogramma Sing With Me krijgt een tweede seizoen. Dat heeft Talpa vrijdag bekendgemaakt. Daarnaast is er een nieuwe variant voor jong zangtalent aangekondigd. Sing With Me Junior is volgend voorjaar te zien. Mensen kunnen zich vanaf vrijdag inschrijven voor het nieuwe seizoen of de juniorversie van het programma.

Talpa spreekt van een groot succes. De eerste twee afleveringen van het SBS 6-programma wisten allebei meer dan 1 miljoen kijkers te behalen. Ook op socialmediakanalen als Instagram en TikTok worden de video's goed bekeken.

Sing With Me is wekelijks te zien op zaterdagavond en wordt gepresenteerd door Jaap Reesema. In het programma treedt onbekend zangtalent op, onder toeziend oog van artiesten Yves Berendse, Davina Michelle, Waylon en Nick Schilder. Wanneer een artiest begint mee te zingen, ontstaat een duet. Indien er een tweede artiest aanhaakt, beslist het talent met welke artiest hij of zij kans gaat maken op een plek in de finale, die 19 december wordt uitgezonden.