Koning Haakon heeft tijdens een openbaar bezoek opnieuw gesproken over zijn moeite met lezen en schrijven. "Ik ben een beetje dyslectisch, dus het gaat wat langzaam", zei de Noorse koning volgens persbureau NTB. Haakon bracht een bezoek aan het Fontenehus, een studie- en werkgemeenschap voor mensen met mentale problemen.

Haakon leest momenteel de autobiografie What I Talk About When I Talk About Running van de Japanse auteur Haruki Murakami. De vorst vertelde ook dat hij regelmatig naar boeken luistert als hij in de auto zit of aan het hardlopen is.

Het bezoek van de koning vond plaats in Asker, de gemeente waar hij en koningin Mette-Marit wonen. Haakon zei niet te weten hoe lang hij nog op landgoed Skaugum woont. "Nog een tijdje", aldus de vorst.

Haakon is koning sinds het overlijden van zijn vader Harald, die eind augustus stierf. Sindsdien wordt in Noorwegen gespeculeerd over een verhuizing van het koningspaar naar het Koninklijk Paleis in Oslo.