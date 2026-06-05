Komiek Marlon Wayans overweegt het langverwachte vervolg op de film White Chicks uit 2004 in Mar-a-Lago te situeren. Dat zegt de 53-jarige acteur in gesprek met Variety.

White Chicks vertelt het verhaal van twee donkere detectives die undercover gaan als witte vrouwen om een kidnapping te voorkomen. Er wordt al jaren gesproken over een vervolg. Wayans zegt tegen Variety dat een sequel die zich afspeelt op het buitenverblijf van president Donald Trump "helemaal geen slecht idee is. White Chicks kan overal heengaan. Maar Mar-a-Lago en Florida zijn twee leuke plekken waar we de twee vrouwen graag zouden willen zien."

De broers Marlon en Shawn Wayans speelden de hoofdrollen in de eerste White Chicks. Zij zijn ook te zien in meerdere delen van de Scary Movie-reeks, waarvan het zesde deel deze week in première gaat. Volgens Amerikaanse media bepaalt het succes van deze nieuwe film mede of White Chicks 2 er gaat komen.