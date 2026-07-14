MADRID (ANP) - Onder de dodelijke slachtoffers van de branden in Zuid-Spanje zijn vijf Britten, drie Belgen, een Française en een Spanjaard. Dat maakten de Spaanse autoriteiten maandag bekend.

De lichamen waren onherkenbaar geworden, waardoor er DNA-monsters van familieleden nodig waren om hen te identificeren. Drie van de dertien slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd.

Het is volgens de autoriteiten nog onduidelijk hoeveel mensen er zijn vermist, totdat alle tot nu toe gevonden slachtoffers zijn geïdentificeerd.

De brand wordt betiteld als de dodelijkste in de recente geschiedenis van Spanje. Hij begon volgens de autoriteiten doordat een hoogspanningskabel brak. De begroeiing, door de hitte uitgedroogd, zou vervolgens vlam hebben gevat. Circa 7000 hectare zijn verloren gegaan.