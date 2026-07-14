Zus vervangt overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham

COLUMBIA (ANP) - De overleden Amerikaanse senator Lindsey Graham zal worden vervangen door zijn zus Darline. Zij zal de rest van zijn aflopende ambtsperiode uitzitten. De gouverneur van South Carolina, de staat die Graham namens de Republikeinen in de Senaat vertegenwoordigde, kondigde het besluit maandag aan op een persconferentie.

De invloedrijke senator (71) overleed zaterdag onverwachts na een korte ziekte. Hij was aanvankelijk een criticus van president Donald Trump, maar groeide uit tot een bondgenoot. De president sprak zich na het overlijden zeer positief uit over Graham en zei maandag zus Darline Graham Nordone als vervanger te hebben aanbevolen bij gouverneur Henry McMaster. Trump sprak van een "prachtig eerbetoon".

Graham Nordone sprak tijdens de persconferentie haar dank uit voor alle steunbetuigingen. Dat ze haar broer mag vervangen, noemde ze een eer. "Lindsey was er altijd voor mij en nu zal ik er voor hem zijn", zei ze. Volgens Amerikaanse media overleden hun ouders in de jaren zeventig. Graham adopteerde vervolgens als 22-jarige zijn zusje van 13 jaar.

Ze zei ook dat Graham zijn leven aan het land had gewijd. "Het is een enorm privilege om een deel van zijn belangrijke werk te mogen voltooien. Ik beloof dat ik de komende maanden hard zal werken. Ik denk dat dit is wat Lindsey wilde. Ik ben van plan hem op deze manier te eren." Ze richtte zich ook direct tot haar broer: "Ik mis je meer dan ik in woorden kan uitdrukken. Maar ik ga dit doen. Het komt goed."

Graham zat sinds 2003 namens de staat South Carolina in de Senaat en ging voor een vijfde termijn. Hij won vorige maand nog de voorverkiezing van zijn partij. Het is nog niet duidelijk wie zijn positie inneemt bij de tussentijdse verkiezingen in november.