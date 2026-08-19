Emma Wortelboer bevallen van tweede kind

Emma Wortelboer is bevallen van haar tweede kind. "Het bevielen beval wel", schrijft de 29-jarige presentatrice woensdag op Instagram. Ze deelt er een aantal foto's bij waarop ze met haar zwangere buik bij een bed staat. Ook is er een foto waarop Wortelboer haar dochter in haar armen houdt.

In maart werd bekend dat Wortelboer en haar partner Lars een tweede kind verwachtten. Het koppel heeft al een dochter, die in 2024 werd geboren.

Wortelboer had eerder al bekendgemaakt dat haar dochter Mia een zusje kreeg. Ze heeft nog niet laten weten wat de naam van haar jongste dochter is.