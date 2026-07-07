ANKARA (ANP) - Ook dit jaar halen nog steeds niet alle NAVO-landen de afgesproken ondergrens voor hun defensiebudget, laat staan de veel hogere nieuwe norm. Maar zorgenkinderen Tsjechië en Albanië voldoen dit jaar naar verwachting alsnog nipt aan hun verplichtingen, becijfert de NAVO. Onder hoge druk hebben ze in de aanloop naar de NAVO-top in Ankara hun defensie-uitgaven toch opgeschroefd. Slovenië is het enige land dat opnieuw verzaakt.

Nederland geeft voor het derde jaar op rij meer dan de in 2014 afgesproken 2 procent van het bruto binnenlands product (bbp) uit aan defensie. Het defensiebudget zou volgens de ramingen van de NAVO in 2026 uitkomen op 2,58 procent. Vorig jaar op de top in Den Haag kwamen de NAVO-landen overeen om in 2035 zelfs 3,5 procent van hun bbp in hun verdediging te steken.

In de aanloop naar de top in Ankara voerden de Verenigde Staten en anderen de druk op achterblijvende landen op. Albanië riskeerde zelfs het gastheerschap voor de volgende top te verliezen, kreeg het te verstaan. Praag en Tirana zouden zich heus tot het uiterste inspannen, susten bronnen rond NAVO-chef Mark Rutte steevast.

Over Slovenië maakt Rutte zich volgens ingewijden ook geen zorgen. Daar is een nieuwe regering aangetreden, die het defensiebudget alsnog zou gaan verhogen. Dat kon nog niet in de raming worden uitgedrukt.