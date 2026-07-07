Het tweede deel van de sciencefictionfranchise Terminator is binnenkort weer te zien in de bioscopen. Vanwege het 35-jarig jubileum op 29 augustus zal Terminator 2: Judgment Day vanaf 3 september weer in de Nederlandse bioscopen te zien zijn. Dat maakt Dutch FilmWorks dinsdag bekend.

De sci-fi/actiefilm komt uit 1991 en is geregisseerd door James Cameron. The Terminator draait om een post-apocalyptische oorlog tussen de mensheid en een kwaadaardig kunstmatige-intelligentienetwerk genaamd Skynet. Omdat machines de mensheid willen uitroeien, sturen zij onverwoestbare cyborgs (Terminators) terug in de tijd om de toekomst naar hun hand te zetten. In het tweede deel (T2) keert Arnold Schwarzenegger terug als cyborg T-800 om de jonge tiener John Connor te beschermen tegen een dodelijke robot (de T-1000).

Regisseur Cameron laat weten verheugd te zijn met het terugbrengen van de film naar het witte doek. "T2 is gemaakt voor het grote doek en onze met veel liefde gerestaureerde versie is zonder twijfel de beste manier om de film te beleven. Na 35 jaar lijkt het me veilig om een spoiler te geven, dus: de helden winnen van de AI-superintelligentie. Misschien is dat precies de hoopvolle boodschap die we deze zomer goed kunnen gebruiken."

In de film spelen naast Schwarzenegger ook Linda Hamilton, Edward Furlong en Robert Patrick in de hoofdrollen. Terminator 2: Judgment Day bracht wereldwijd ongeveer 520,9 miljoen dollar (omgerekend ruim 480 miljoen euro) op.