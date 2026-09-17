René Froger legt werk tijdelijk neer om auto-immuunziekte

René Froger heeft donderdag bekendgemaakt dat hij een auto-immuunziekte heeft en rust moet nemen. Bij de 65-jarige zanger is myositis vastgesteld, waarbij het afweersysteem de spieren aanvalt. Froger heeft al twee jaar lichamelijke klachten door de ziekte.

"De afgelopen twee jaar heb ik steeds geprobeerd door te gaan, vaak tegen beter weten in", deelt Froger in een verklaring. "Met de hoop dat de behandelingen zouden aanslaan en dat ik kon blijven doen wat ik het allerliefste doe: zingen en voor het publiek op het podium staan. Ik merk dat ik niet kan brengen wat mensen van mij mogen verwachten. Mijn lichaam vraagt nu om rust. Daar moet ik naar luisteren."

Froger heeft meerdere behandeltrajecten gevolgd om de ziekte onder controle te krijgen. Hij benadrukt dat de ziekte niet levensbedreigend is en dat behandeling en verbetering mogelijk zijn. "Het is belangrijk voor mij om te zeggen dat dit nu geen definitief afscheid van de muziek of het podium betekent", aldus Froger. "Als mijn lichaam het weer toelaat en het gevoel goed is, zal ik altijd blijven kijken naar wat er mogelijk is. Alleen bepaalt mijn gezondheid nu even het tempo."

Het is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de geplande optredens en werkzaamheden van de zanger. Volgens de verklaring volgt daar op korte termijn duidelijkheid over. Froger en zijn familie vragen de media om de "privacy en de benodigde rust gedurende het behandeltraject" te respecteren.

Froger maakt deel uit van De Toppers, waarmee hij in juni nog in de Johan Cruijff ArenA stond. De volgende editie van Toppers in Concert vindt plaats in mei 2027.