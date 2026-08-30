Nee-kamp stevent af op overwinning bij referendum IJsland

REYKJAVIK (ANP) - Het nee-kamp stevent in IJsland af op de overwinning bij het referendum over het hervatten van toetredingsgesprekken met de Europese Unie, schrijft omroep RÚV. Hoewel nog niet alle stemmen binnen zijn, is het niet de verwachting dat de voorsprong van de tegenstanders nog kan worden ingelopen.

De volksraadpleging op de eilandstaat met ongeveer 400.000 inwoners draaide om de vraag of IJsland weer moet gaan onderhandelen over het EU-lidmaatschap. IJsland deed in 2009 een aanvraag om zich aan te sluiten bij de unie, maar bevroor die in 2013 toen een eurosceptische regering aan de macht was gekomen.

Bij het tellen van de stemmen gingen voor- en tegenstanders eerder nog nek-aan-nek. Later namen tegenstanders een grotere voorsprong. In een tussentijdse uitslag op zondagochtend stemde 52,5 procent van de kiezers tegen nieuwe onderhandelingen, 47,5 procent was voor.