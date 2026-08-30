Ajax voegt transfervrije Sofyan Amrabat aan selectie toe

AMSTERDAM (ANP) - Ajax heeft Sofyan Amrabat aan de selectie toegevoegd. De 30-jarige verdedigende middenvelder heeft in Amsterdam een contract getekend tot en met 30 juni 2028.

De Marokkaans international komt transfervrij naar Amsterdam, nadat hij een dag eerder met zijn vorige werkgever Fenerbahçe overeenstemming had bereikt over ontbinding van zijn nog lopende contract.

Amrabat doorliep de jeugdopleiding van FC Utrecht en debuteerde voor die club in de Eredivisie. Hij kwam daarna uit voor onder meer Feyenoord, Club Brugge, Hellas Verona, Fiorentina, Manchester United en Fenerbahçe. Het afgelopen seizoen speelde Amrabat op huurbasis voor Real Betis.

Amrabat speelde met de nationale ploeg van Marokko deze zomer op het WK.