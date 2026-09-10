Het Witte Huis heeft de omstreden game Build The Wall van de website verwijderd nadat het bedrijf dat de rechten van Tetris bezit had gedreigd dat het "de inbreuk op het auteursrecht zeer serieus neemt".

Build the Wall is een van de vijf spellen die het Witte Huis deze week uitbracht, waarin thema's van de regering-Trump zijn verwerkt in varianten van al langer bestaande games. Build The Wall had veel overeenkomsten met het klassieke blokstapelspel. In het door de regering-Trump naar buiten gebrachte spel moeten spelers een muur bouwen om te voorkomen dat migranten de Amerikaanse grens oversteken.

Volgens Variety was de game al vanaf dinsdag niet meer beschikbaar op de website van het Witte Huis. Ook een ander spel, Rio Run, vertoonde veel overeenkomsten met een bestaand spel, Snake.

In de verklaring die The Tetris Company afgelopen vrijdag naar buiten bracht, beklemtoonde het bedrijf zich te distantiëren van de politieke boodschappen van Trump. "Bij Tetris geloven we in de kracht van verbinding en mensen samenbrengen, niet in het scheiden van mensen", aldus de verklaring.