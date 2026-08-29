Diederik Smit: Taskmaster ook voor Nederlands publiek leuk

Diederik Smit denkt dat het tv-programma Taskmaster, dat in Engeland al lang loopt, ook bij het Nederlandse publiek zou kunnen aanslaan. "Ik denk dat het zeker mogelijk is", zegt de cabaretier, die in het programma de rol van de assistent van 'Taskmaster' Arjen Lubach vervult.

In Taskmaster, dat vanaf zaterdag te zien is, krijgen de kandidaten op het oog simpele opdrachten die op verschillende manieren kunnen worden opgevat. Vervolgens deelt Lubach als Taskmaster de punten uit. Volgens Smit is de opzet dat het publiek thuis ook kan meeleven. "Want veel opdrachten roepen toch ook de gedachte op: hoe zou ik dat aanpakken?", zegt hij tegen het ANP.

Smit heeft gezien dat het bij het programma helpt dat de kandidaten op hun eigen manier 'out of the box' kunnen denken. Zelf weet hij niet of hij een goede kandidaat zou zijn geweest. "Out of the box denken kan ik, maar je moet ook dingen doen. Je hebt niet twee dagen de tijd om te bedenken: oké, wat is hier de leukste oplossing voor? Je hebt maar 10, 15 minuten de tijd", aldus Smit.

Cult

In het eerste seizoen zijn cabaretiers Donny Ronny (voorheen bekend als Stefano Keizers), Rayen Panday, Kim Schuddeboom, Jelka van Houten en Ronald Snijders de kandidaten. Hoewel zij voor hun deelname ook niet echt bekend waren met het format, denken zij wel dat het publiek het leuk zal vinden.

Snijders heeft tot nu toe gemerkt dat Taskmaster in Nederland wel fanatieke liefhebbers heeft. "Het is bijna een soort cult, zou je kunnen zeggen. En nu moet je kijken of het ook bij het grote publiek aanslaat. Ik denk het wel. Het is zo grappig. En ik vermoed dat er ook momenten uit de show viral kunnen gaan."

Ook Donny Ronny erkent dat hij eigenlijk nog nooit van het programma had gehoord. "Het is in Nederland inderdaad niet zo bekend. Maar persoonlijk heb ik het gevoel dat als je dit één keer kijkt, je eraan verslaafd bent."