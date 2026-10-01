KOPENHAGEN (ANP) - De Portugese voetballer Rafael Leão heeft donderdag voor het duel in de Nations League met Denemarken het rugnummer 7 gekregen. Dat blijkt uit de selectielijst die door de UEFA is gepubliceerd. Het nummer 7 was de voorbije decennia voor Ronaldo. De recordinternational van de Portugezen verliet woensdag het trainingskamp uit onmin. Hij speelde 234 interlands voor zijn land.

Ronaldo deed in de Nations League nog mee met Portugal tegen Wales. Hij werd na 67 minuten gewisseld door bondscoach Jorge Jesus. Tegen Noorwegen moest Ronaldo langdurig warmlopen, maar kwam hij niet in actie. Na een crisisoverleg tussen de bondscoach en de vedette bleef hij bij de selectie.

Na een persconferentie van Jesus in aanloop naar het duel met de Denen vertrok Ronaldo alsnog nadat de bondscoach bekendmaakte dat hij mogelijk weer op de bank zou komen te zitten. "Ik zal het Portugese volk op een later moment de waarheid vertellen over de redenen waarom ik ben vertrokken bij het nationale team, waarvoor ik altijd met volledige toewijding heb gespeeld", stelde Ronaldo via zijn sociale media.