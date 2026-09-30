Netanyahu ontvangt passagiers flydubai-vlucht op Ben Gurion

TEL AVIV (ANP) - De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft woensdagavond de passagiers ontmoet van de flydubai-vlucht waarop woensdag een gevecht uitbrak in de cockpit. De inzittenden van dat toestel werden woensdag rond het avonduur met een andere flydubai-vlucht naar Tel Aviv gevlogen. Het oorspronkelijke toestel was onderweg van Dubai naar diezelfde stad, maar moest vanwege het voorval een noodlanding maken in Saudi-Arabië.

Op beelden is te zien hoe Netanyahu te midden van de passagiers zit en verhalen aanhoort. Eerder sprak hij zich al vol lof uit voor de inzittenden die de piloot die zijn collega-piloot aanviel, wisten te overmeesteren. Volgens Israël gaat het om een jihadistisch gemotiveerde daad, en wilde de aanvaller het toestel laten neerstorten. Onafhankelijk bevestigd zijn die beweringen niet.

Op de luchthaven in Tel Aviv werd de repatriëringsvlucht met veel vertoon onthaald. In de vertrekhal stonden militairen en het toestel werd onder begeleiding van de luchtmacht binnengevlogen.