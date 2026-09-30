Máxima toegezongen tijdens bezoek aan jongerencafé op Urk

Koningin Máxima is woensdag verrast met een lied tijdens een bezoek aan jongerencafé 't Kuppien op Urk. Het café, waar het geloof een belangrijke rol speelt, is bedoeld om jongeren samen te brengen. Voormalig muziekdocent Breggien van den Berg-Baarssen vertelde dat 't Kuppien "een licht" is voor bezoekers. "U bent ook een licht in ons land", zei ze tegen Máxima, waarna ze het lied aankondigde. Een barista pakte haar gitaar erbij, terwijl de andere aanwezigen meezongen.

In het café ontmoette de koningin jongeren die haar over de plek vertelden. Daarbij werd benadrukt dat er ruimte is voor hun eigen interesses en dat zij hun talenten er kunnen ontwikkelen. "Niks is gek genoeg", zei een van hen. Máxima vond het leuk om te horen dat er diversiteit is en dat mensen met verschillende hobby's zich er thuis voelen. Ze was zichtbaar aangedaan toen een meisje vertelde over het overlijden van haar moeder en dat ze dankzij het café haar leven weer heeft kunnen oppakken.

Een ander verhaal was dat van een jongen die vertelde dat hij vroeger werd gepest op school. Hij zei bij 't Kuppien "onbeperkt vrienden" te hebben gemaakt, waardoor hij nu steviger in zijn schoenen staat. "Het geeft je een nieuwe kans om aan jezelf te laten weten dat je het wel kan", reageerde de koningin. Toen ze vroeg of hij nog steeds werd gepest, antwoordde hij dat dat niet het geval is, omdat hij weet dat het probleem niet bij hem ligt. "Je bent weerbaarder, hè? Zo mooi om te horen", zei Máxima daarop.

Gebak

Na het gesprek kreeg de koningin carmelitas, gebak met karamel, mee naar huis. "Ook voor uw man?" vroeg een van de aanwezigen. "Waarom niet?" zei ze, waarna ook baksels voor haar dochters in folie werden verpakt. Vervolgens begaf ze zich naar de uitgang en wenste ze een jongen met wie ze eerder sprak veel succes met zijn schaaktoernooi, dat hij voor aanstaande zaterdag heeft georganiseerd.

Máxima's bezoek trok veel belangstelling van omwonenden. Achter de dranghekken stonden tientallen mensen, onder wie meisjes in prinsessenjurken, om haar te begroeten en haar bloemetjes aan te bieden. Ook hadden bewoners de Nederlandse vlag met oranje wimpel buiten gehangen. De koningin deed haar best zoveel mogelijk mensen de hand te schudden en hield ook een baby vast.