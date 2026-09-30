Harry en Meghan hekelen aanwezigheid paparazzi bij school

Prins Harry en zijn vrouw Meghan hebben de aanwezigheid van paparazzi bij de nieuwe school van hun kinderen prins Archie en prinses Lilibet veroordeeld. De hertog en hertogin van Sussex noemen het via hun woordvoerder "buitengewoon onverantwoordelijk" en een "onaanvaardbare inbreuk op de privacy van kinderen", melden Britse media.

Bij de school zouden zich twee mannen hebben opgehouden die werden opgemerkt door zowel particuliere beveiligers als schoolpersoneel. Ze liepen rond de school en bleven op verschillende punten staan om het terrein te onderzoeken, voordat ze terugkeerden naar een witte bestelbus. Uit onderzoek van de politie zou later blijken dat het om een huurauto ging. De mannen werden geïdentificeerd als fotografen van een Europees persbureau.

"Welke foto's ze ook hebben willen maken, dit was niet alleen een onaanvaardbare inbreuk op de privacy van kinderen", aldus de woordvoerder. "Het was ook een onverantwoordelijke en ondoordachte manier om zich in de buurt van een school te gedragen."

Harry en Meghan verhuisden recent terug naar het Verenigd Koninkrijk. Korte tijd na hun terugkeer werd bekend dat Archie (7) en Lilibet (5) vlak na het begin van het schooljaar alweer van school zijn gehaald uit veiligheidsoverwegingen.