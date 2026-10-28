Netanyahu: we moeten sterke rechtse nationale regering vormen

JERUZALEM (ANP/RTR) - Premier Benjamin Netanyahu wil een sterke rechtse nationale regering vormen. Dat zei hij op zijn partijbijeenkomst in Jeruzalem, meldt onder meer The Times of Israel.

"We moeten een sterke rechtse nationale regering vormen", aldus Netanyahu. "Likoed is de grootste partij van Israël." Wel gaf hij aan dat het nog wachten is op de echte resultaten.

Volgens hem staat Israël voor "een historische kans om samen met onze vriend Trump de Iraanse bedreiging voor eens en altijd te verwijderen. Iran is zwakker dan ooit en Israël sterker dan ooit." Hij voegde daaraan toe: "We hebben onze vijanden kunnen verslaan, en dat zullen we in de toekomst ook kunnen." Daarna zong hij mee met de muziek uit de luidsprekers.

Aanhangers hielden bij binnenkomst van Netanyahu borden omhoog en gingen op stoelen staan.