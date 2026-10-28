Protest in Portugal tegen wooncrisis en optreden politie

LISSABON (ANP/RTR) - Duizenden mensen hebben dinsdag bij het parlement in Lissabon gedemonstreerd tegen de toenemende woningnood en recente politieacties tegen activisten. Binnen debatteerden parlementsleden over de ontwerpbegroting voor 2027.

Portugal kampt met een van de ernstigste wooncrises in Europa. De prijzen zijn sinds 2017 meer dan verdubbeld en de huurprijzen voor nieuwe huurcontracten zijn bijna verdubbeld. Jongeren worden daarbij het hardst getroffen.

De demonstratie volgde op de ontruiming van tentenkampen die activisten afgelopen weekend in Lissabon en Porto hadden opgezet. De politie gebruikte daarbij wapenstokken. Verschillende mensen werden gearresteerd en enkelen raakten gewond. De actievoerders beschuldigen de politie van buitensporig geweld. De Portugese autoriteiten hebben een onderzoek aangekondigd.

De protesten in Portugal sluiten aan bij recente demonstraties in Spanje en elders in Europa tegen de woningnood en de sterk stijgende huurprijzen.