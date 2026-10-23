Band van Ryan Gosling komt na 17 jaar weer met nieuwe muziek

De band Dead Man's Bones van Ryan Gosling komt na een lange pauze weer met nieuwe muziek. Het duo, bestaande uit Gosling en Zach Shields, maakte via Instagram bekend dat op 27 oktober nieuwe muziek verschijnt.

Het nieuws werd ook gedeeld door Eva Mendes, de vrouw van Gosling. "Hij heeft zich aan zijn belofte gehouden", schreef Mendes daarbij.

Dead Man's Bones bracht in 2009 zijn tot nu toe enige album uit. Hoewel Gosling sindsdien met zijn band geen muziek meer uitbracht, heeft hij zijn zangkunsten wel getoond in films als La La Land en Barbie. Het nummer I'm Just Ken uit Barbie werd genomineerd voor zowel een Grammy als een Oscar. City of Stars uit La La Land, dat hij samen zong met Emma Stone, won een Oscar voor beste originele nummer.