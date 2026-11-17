BELGRADO (ANP/AFP) - Leden van de Servische Studentenlijst zijn beëdigd na hun recente verkiezingsoverwinning. Bij het parlement verzamelden zich daarbij honderden aanhangers om de nieuwe parlementsleden te verwelkomen.

In Servië versloegen de studenten vorige maand de rechtse SNS-partij van Aleksandar Vucic. Die was veertien jaar aan de macht. De afgelopen twee jaar waren er grote protesten tegen corruptie.

Aanhangers van de beweging hadden bij het parlement spandoeken meegenomen waarop ze kandidaten geluk wensten en er klonk applaus. Politici van de SNS werden juist uitgejouwd. Een lid van die partij kreeg ook yoghurt over zich heen.

Veel kandidaten van de studentenpartij zijn politieke nieuwkomers. Ze hebben genoeg zetels om alleen te regeren en moeten nu eerst een regering gaan vormen. Daar hebben ze negentig dagen de tijd voor.