MADRID (ANP/RTR) - Een fan van de Spaanse voetbalclub Real Oviedo heeft een voorwaardelijke celstraf van elf maanden gekregen voor racistische uitingen tegen Real Madrid-vedette Kylian Mbappé vorig jaar. De supporter hoeft de gevangenis niet in zolang hij de komende twee jaar wegblijft uit voetbalstadions. Dat meldt Real Madrid op basis van een oordeel van de rechtbank.

Het is de twaalfde veroordeling voor een haatmisdrijf rond een wedstrijd uit de hoogste Spaanse voetbalcompetitie sinds juni 2024. Volgens de Spaanse wet zijn gevangenisstraffen van korter dan een jaar vaak voorwaardelijk als het iemands eerste veroordeling betreft.

Onder anderen Real Madrid-aanvaller Vinícius Júnior was de afgelopen jaren al vaak slachtoffer van racisme. De club zegt zich te blijven inzetten "voor de strijd tegen racisme en voor het uitbannen van al het racistisch gedrag in het voetbal en andere sporten".