DEN HAAG (ANP) - De Partij voor de Dieren is bereid te praten met de coalitie over onder andere klimaat en "een eerlijkere verdeling van inkomen en vermogen". Dat zegt partijleider Christine Teunissen op BlueSky nadat de drie coalitiepartijen hadden bekendgemaakt dat ze toch samen verdergaan.

De beloofde fundamentele reset, van kabinet en coalitie, ziet Teunissen nog niet: wel "het vooruitschuiven van de fundamentele keuze: gaat kabinet over links of over rechts?"

De partij bood coalitiepartijen D66 en CDA vorige week nog de helpende hand door last-minute toch nog voor het belastingplan te stemmen.