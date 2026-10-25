Nieuwe protesten in Tirana ondanks extra maatregelen

TIRANA (ANP/RTR) - In de Albanese hoofdstad Tirana zijn demonstranten opnieuw de straat opgegaan, onder meer om het aftreden van premier Edi Rama te eisen. Enkele uren eerder had Rama nog nieuwe maatregelen aangekondigd om de aanhoudende anti-regeringsdemonstraties in te dammen. Zo krijgen deelnemers aan een protest dat uitmondt in geweld een boete van 500.000 lek (ruim 5500 euro), ook als zij zelf geen gewelddadige daden hebben begaan.

Demonstranten liepen vanaf het ministerie van Onderwijs naar het kantoor van Rama. Daar staken ze stoelen in brand die de premier voor het gebouw had neergezet als uitnodiging voor een dialoog met de regering. Rama is sinds 2013 aan de macht en werd vorig jaar voor een vierde ambtstermijn gekozen.

De protesten worden geleid door studenten en worden gevoed door woede over vermeende corruptie binnen de regering, een gebrek aan banen en de slechte kwaliteit van het onderwijs. Ook in andere steden wordt gedemonstreerd. Betogers hebben overheidsgebouwen en banken in brand gestoken, ruiten ingegooid en met de politie gevochten.