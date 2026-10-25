Trainer Bosz: PSV was beter dan Feyenoord en verdiende de zege

EINDHOVEN (ANP) - Trainer Peter Bosz baalde van het gelijkspel van PSV tegen Feyenoord (1-1). "We hadden verdiend om deze wedstrijd te winnen", zei hij.

PSV miste vooral voor rust veel kansen. "Die 1-0 bij rust was een magere afspiegeling van de verhoudingen", zei Bosz. "Na rust was het eerste kwartier voor Feyenoord, maar na die gelijkmaker pakken we het weer op. Ik ben niet objectief als trainer van PSV, maar over de hele wedstrijd waren we beter."

Bosz posteerde Ruben van Bommel in de punt van de aanval omdat hij niet kon beschikken over Ricardo Pepi, Alassane Pléa en Sven Mijnans. "Dat was ook omdat ik Ivan Perišić op rechts tegenover Givairo Read wilde hebben. Perišić is veel langer en won bijna alle kopduels. Zo zijn we vaak gevaarlijk geworden."

"We hebben een uitstekende eerste helft gespeeld, net als woensdag in Porto. In beide duels was de tweede helft minder. Daar moeten we aan werken. Maar daar hebben we nog een heel seizoen voor. We hebben nog veel tijd om die 4 punten op Feyenoord in te halen."