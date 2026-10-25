Kluivert vergroot met Bournemouth zorgen bij Manchester United

MANCHESTER (ANP) - Manchester United heeft voor de achtste wedstrijd op rij niet gewonnen. Op het eigen Old Trafford verloor de ploeg van trainer Michael Carrick met 3-0 van Bournemouth. Justin Kluivert was met een assist belangrijk voor zijn club.

Manchester United staat na de nederlaag op de zestiende plek in de Premier League met 7 punten uit acht wedstrijden. Ook in de Champions League won United pas één keer. Bournemouth klimt door de overwinning naar de dertiende plaats met 9 punten.

Kluivert gaf in de 38e minuut voor op Rayan, die de 1-0 maakte. Marcus Tavernier en Evanilson maakten de andere doelpunten van Bournemouth. Matthijs de Ligt zat de hele wedstrijd op de bank bij Manchester United.