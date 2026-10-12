DEN HAAG (ANP) - Navanethem Pillay, winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, heeft het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag bezocht. De oud-ICC-rechter benadrukte daarbij het belang van het hof, dat onder grote Amerikaanse druk staat.

Pillay "prees het belangrijke werk dat het hof in deze uitdagende tijden verricht", staat in een persbericht van het ICC. Kopstukken van het hof gaan gebukt onder Amerikaanse sancties en de Verenigde Staten hebben sancties aangekondigd voor over een half jaar. Pillay omschreef de nieuwe sancties eerder als "onaanvaardbaar". Volgens het ICC sprak ze in Den Haag haar waardering uit voor de toewijding van het personeel.

Ze heeft de Nobelprijs toegekend gekregen voor haar inzet voor vrede en het internationaal recht. Pillay was van 2003 tot 2008 rechter van het ICC. Ook was ze rechter bij onder meer het Rwandatribunaal en nu bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag. Pillay werkte ook als mensenrechtencommissaris van de Verenigde Staten.