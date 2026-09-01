GRAND CANYON (ANP/AFP) - Na de plotselinge overstromingen die afgelopen weekend twee levens eisten in de Grand Canyon, de beroemdste toeristische trekpleister in de Amerikaanse staat Arizona, wordt nog een persoon vermist. In een eerdere balans was nog sprake van vijftien vermisten.

Voor zover bekend wordt er "op dit moment" nog maar één persoon vermist, zei Dave Black, die de reddingsoperatie leidt. "We hebben 82 mensen uit de kloof gered."

De vermiste man komt volgens de National Park Service uit Illinois. Zijn auto is teruggevonden op de parkeerplaats van het bezoekerscentrum van Sugarlands. "Onze teams zetten hun zoektocht voort op de wandelpaden en daarbuiten, in een gebied rondom de parkeerplaats. De operatie reikt ook buiten de grenzen van het park. Alle sporen worden onderzocht", aldus Black.

Hevige regenval leidde zaterdag tot plotselinge overstromingen in het beroemde nationale park. Er wordt wel nog meer regen verwacht in het komende etmaal.