LandelijkBuitenlandPolitiek
Entertainment
Gezondheid
Zakelijk
Sport
Vnieuws
NL12
Over ons
Spelletjes

Noodtoestand in West-Canadese provincie om natuurbranden

08 aug , 23:06Buitenland
anp080826129 1
ANP
Voeg toe als voorkeursbron op Google
VANCOUVER (ANP/RTR) - De West-Canadese provincie British Columbia heeft de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden die er woeden. Duizenden mensen zijn geëvacueerd.
"Huizen zijn verloren, eigendommen verwoest", aldus de provinciale premier David Eby. "Sommige mensen waren vast komen te zitten doordat de omstandigheden zeer snel veranderden en moesten worden gered." Volgens Eby blijft de situatie erg bedreigend.
Zeker 9500 hectare is getroffen in de buurt van het Okanagan Lake. In die regio wordt veel wijn geproduceerd. Veel wijnboerderijen moesten ontruimd worden.
Stroom uitgevallen
In sommige gebieden is de stroom uitgevallen door de brand. Ook de waterzuiveringsinstallaties werken niet goed meer, waardoor inwoners het advies krijgen om hun kraanwater te koken voor ze het drinken.
Ook in andere provincies in Canada zijn deze zomer veel natuurbranden geweest, omdat het uitzonderlijk droog is geweest. In totaal is dit jaar al 4 miljoen hectare afgebrand.
loading

Loading