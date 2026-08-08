ALKMAAR (ANP) - AZ is het nieuwe Eredivisieseizoen begonnen met een overwinning op het gepromoveerde ADO Den Haag. In Alkmaar werd het zaterdagavond 2-0 voor de winnaar van de KNVB Beker en de Johan Cruijff Schaal.

AZ dacht in de eerste helft al op voorsprong te komen via Elijah Dijkstra, die na een kapbeweging met links raak schoot in de verre hoek. Maar het doelpunt werd afgekeurd vanwege een aanvallende overtreding van Mexx Meerdink. Diezelfde Meerdink kreeg even later een grote kans, maar ADO-doelman Kilian Nikiema strekte zich om de bal uit de hoek te tikken.

De openingstreffer kwam er na rust alsnog voor de Alkmaarders. De ingevallen Troy Parrott stoomde op over de rechterflank en gaf voor, waarna Ro-Zangelo Daal de bal voor zijn voeten kreeg en binnenschoot. Een andere invaller, Calvin Stengs, maakte de 2-0. Na een uitgespeelde aanval gaf Kees Smit voor op Stengs die de bal kon binnenlopen.

Na de 4-0-overwinning op PSV in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en de overwinning op ADO is AZ nog foutloos dit seizoen. Over een week staat een uitwedstrijd tegen FC Utrecht op het programma. ADO, afgelopen seizoen kampioen in de eerste divisie, vervolgt de terugkeer in de Eredivisie met een thuiswedstrijd tegen FC Groningen.