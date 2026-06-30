NYT: Oman presenteert plan voor servicekosten Straat van Hormuz

MUSCAT (ANP) - Oman heeft een plan gemaakt voor het heffen van servicekosten in de Straat van Hormuz, meldt The New York Times op basis van ingewijden. Oman zou daarover zelfs al een officieel voorstel hebben ingediend bij de Verenigde Staten, die sterk tegen betalingen in de zeestraat zijn.

De bronnen van de Amerikaanse krant spreken elkaar wel tegen over de aard van de heffingen. Volgens een Iraanse functionaris zijn de servicekosten ook in het Omaanse plan verplicht voor alle schepen die door de Straat van Hormuz willen varen, maar een andere diplomaat uit de regio zegt dat de betalingen vrijwillig zijn. Een Amerikaanse bron bevestigt het voorstel te hebben ontvangen.

Het is niet duidelijk of dit voorstel alleen geldt voor schepen die langs de kust van Oman varen of voor de hele Straat van Hormuz. Iran en Oman liggen tegenover elkaar en recent gebruikten schepen vooral de route langs Oman, tot onvrede van Teheran. Iran zei maandag de zeestraat gezamenlijk met Oman te willen beheren.

Servicekosten

Functionarissen uit beide landen spraken maandag voor het eerst in een nieuwe Gezamenlijke Hormuzcommissie over de toekomst van de belangrijke vaarroute, die maandenlang was geblokkeerd na het begin van de oorlog tussen Iran, Israël en de Verenigde Staten.

In het zogenoemde memorandum van overeenstemming dat eerder deze maand werd gesloten tussen Iran en de VS, stond dat de Straat van Hormuz per direct weer geopend zou worden. Ook zouden er zeker zestig dagen geen betalingen worden gevraagd voor de vaarroute. Iran heeft gezegd dat de servicekosten daarna van kracht worden, de VS protesteren daartegen.

Veel Golfstaten die afhankelijk zijn van de olie-export hebben zich ook uitgesproken tegen de betalingen, omdat de vaarroute voor de oorlog gratis was.