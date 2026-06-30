AEX sluit tweede kwartaal af met winst van bijna 13 procent

AMSTERDAM (ANP) - De Amsterdamse effectenbeurs sloot dinsdag aanzienlijk hoger en rondde daarmee het tweede kwartaal positief af. Vooral de chipbedrijven met een groot gewicht in de index zorgden voor de winst. Wereldwijd maakten chipaandelen op de financiële markten deze week weer een opmars, wat ook zijn weerslag had op chipfondsen ASML, Besi en ASMI in de AEX. Ook ebben zorgen over oplopende inflatie weg nu vijandelijkheden tussen de Verenigde Staten en Iran niet voor grote problemen voor de scheepvaart lijken te hebben gezorgd.

De AEX won 1,4 procent op 1080,17 punten. Daarmee is de index van de dertig meest verhandelde fondsen op de Amsterdamse beurs in het tweede kwartaal van dit jaar 12,5 procent gestegen. De MidKap ging dinsdag 0,2 procent omhoog tot 1068,28 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,4 procent. Ook op Wall Street zat de sfeer er goed in bij beleggers.