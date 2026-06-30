Voetballer Jude Bellingham wil James Bond spelen

Engels international Jude Bellingham ziet het zitten om na zijn voetbalcarrière acteur te worden. In een interview met presentator James Corden liet de 23-jarige middenvelder van Real Madrid weten te dromen van een rol als James Bond.

"Ik zou dolgraag in een film spelen", bekende Bellingham. "Mensen vragen me altijd: 'Wat zou je na je voetbalcarrière willen doen?' en ik denk er eigenlijk nooit echt over na, maar als ik dat wel doe, kom ik altijd uit op: 'Ik zou dolgraag in een film spelen'."

Bellingham hoeft niet lang na te denken als hem wordt gevraagd welke rol hij het liefst zou spelen. "Ik zou James Bond willen zijn. Ik heb alle films gezien, die met Sean Connery, met Roger Moore."

Wel erkende de voetballer dat hij eerst acteerervaring moet opdoen. "Je moet eerst kruipen voordat je kunt lopen", grapte hij. Daarna sprak hij na aanmoediging van Corden de beroemde zin van het personage uit: "Mijn naam is Bond, James Bond."