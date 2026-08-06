WASHINGTON (ANP) - De gesprekken tussen de Libanese regering en Israël in Rome zijn voorspoedig verlopen. Dat meldt Al Jazeera op gezag van een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De VS treden in de onderhandelingen op als bemiddelaar.

Donderdag was de laatste dag van alweer de zevende onderhandelingsronde tussen de twee partijen. Hoofdthema van die besprekingen is de invulling van ontwapening van het door Iran gesteunde Hezbollah en de terugtrekking van Israël uit het zuiden van Libanon. Het land houdt zich daar op, naar eigen zeggen vanwege de bedreiging die Hezbollah vormt voor gemeenschappen in het noorden van Israël. Hezbollah zelf maakt geen deel uit van de gesprekken.

Woensdag werden de gesprekken naar verluidt voortijdig stilgelegd vanwege aantijgingen aan het adres van de Libanese delegatie. Die zou onware informatie hebben gelekt aan Libanese media. Niet gemeld werd om welke desinformatie het zou gaan.