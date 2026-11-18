Prinses Irene zou graag zien dat mensen hun telefoon wat vaker weg zouden leggen om wat meer van de natuur te genieten. Dat zegt de 87-jarige zus van prinses Beatrix woensdag in een interview met Blauw Bloed ter gelegenheid van Boomfeestdag.

Irene zou het slim vinden als mensen vaker "naar buiten gaan, hun telefoon af en toe uitzetten en wegleggen". "Om te gaan zitten en te kijken wat er om je heen te zien is. De tijd nemen en stil zijn."

De prinses vindt dat de mensheid te weinig doet om de natuur in stand te houden. "Menselijke belangen gaan altijd voor", verzucht zij voor de camera van Blauw Bloed. "We kunnen niet leven zonder het andere leven op aarde, dus dat is heel dom." De prinses stelt dat we "alles wat we de natuur aandoen, ook onszelf aandoen. Omdat we er deel van uitmaken."

Samen met prinses Margarita hielp Irene basisschoolkinderen om nieuwe bomen te planten. "Kinderen weten veel beter dat we deel uitmaken van een geheel, en dat het belangrijk is om buiten te zijn en stil te zijn", aldus Irene.