LONDEN (ANP) - Er komt een onderzoek naar de Britse agenten die de 18-jarige Henry Nowak arresteerden nadat die was neergestoken in Hampshire, in december. Dat meldt de onafhankelijke toezichthouder op de Britse politie, IOPC. Onderzocht wordt of hun grove nalatigheid kan worden verweten. Nowak overleed aan zijn verwondingen tijdens zijn arrestatie, omdat niet werd geloofd dat hij gewond was.

De student werd in december neergestoken door een sikh. Die verklaarde ter plaatse aan de politie dat hij slachtoffer was geworden van racistisch getint geweld. Het mes zou hij om religieuze redenen bij zich hebben gehad. Later bleek die verklaring een leugen. Ondertussen werd Nowak wel geboeid, ondanks zijn verwondingen.

Het voorval maakte veel los in het Verenigd Koninkrijk, ook omdat Tesla-baas Elon Musk zich mengde in de discussie. Musk bood aan desnoods zelf het onderzoek naar het politieoptreden te financieren. Na Nowaks dood werd op verschillende plekken gedemonstreerd.