SINT-PETERSBURG (ANP) - Alle gecombineerde WTA- en ATP-1000-toernooien keren volgend jaar evenveel prijzengeld uit aan vrouwen als aan mannen. Dat heeft de Women's Tennis Association (WTA) donderdag bekendgemaakt. Hiermee sluiten de Canadian Open, de Cincinnati Open en de Italian Open aan bij andere toernooien in deze categorie als het gaat om gelijke beloningen.

Met het gelijkstellen van het prijzengeld bij de gecombineerde 1000-toernooien wordt een volgende stap gezet in een langdurige strijd. De vier grandslamtoernooien - de Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open - betaalden de mannen en de vrouwen al hetzelfde prijzengeld. Bij kleinere toernooien is er nog altijd een verschil in de hoogte van wat mannen en vrouwen krijgen.

De 1000-toernooien vormen de hoogste categorie onder de grandslams.