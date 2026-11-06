KOPENHAGEN (ANP/RTR) - Er zijn vrijdag opnieuw bommeldingen gedaan voor Europese vluchten. Dit soort meldingen ontregelen deze week het vliegverkeer in Europa, tientallen vliegtuigen kregen er de afgelopen dagen mee te maken. Er zijn vooralsnog nergens explosieven gevonden.

De Tsjechische politie heeft bommeldingen ontvangen voor vluchten van en naar de luchthaven van Praag. Een woordvoerder van de luchthaven meldt dat er tot nu toe geen explosieven zijn gevonden en dat er geen vluchten zijn geannuleerd of omgeleid.

Volgens persbureau Reuters moest een Wizz Air-vlucht van Praag naar Rome wel uitwijken naar Venetië nadat er een bommelding was gedaan.

In Lissabon was een vlucht van Ryanair doelwit van een vals alarm.

De Deense politie laat weten opnieuw aanwezig te zijn op de luchthaven van Kopenhagen vanwege dreigementen. Het werd niet duidelijk of het ging om nieuwe dreigementen, of dat er nog onderzoek werd gedaan naar de meldingen van donderdag.