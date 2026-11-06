MÜNCHEN (ANP/DPA/RTR) - Trainer Vincent Kompany van FC Bayern München is goed op weg naar een volledig herstel, maar een datum voor zijn terugkeer is nog niet bekend. Dat zei zijn assistent Aaron Danks in een persconferentie in aanloop naar de uitwedstrijd in de Bundesliga tegen Mainz.

Danks neemt de honneurs waar sinds Kompany twee weken geleden instortte bij het bekijken van een training en in het ziekenhuis belandde. Daar werd een hersenvliesontsteking vastgesteld bij de 40-jarige Belgische oud-international. Kompany herstelt inmiddels thuis.

"Ik heb de afgelopen dagen een paar goede telefoongesprekken met Vincent gehad. Hij klinkt positief. Het lijkt erop dat hij goed op weg is naar een volledig herstel", aldus Danks. "Er is echter nog geen specifieke datum geprikt voor zijn terugkeer. De interlandperiode geeft ons de kans om na te denken en te beoordelen wanneer hij klaar is om weer aan te sluiten. Natuurlijk willen we hem allemaal zo snel mogelijk terughebben."