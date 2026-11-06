Tim Hofman heeft zijn duim gebroken in de sportschool. Op een foto op Instagram is te zien dat presentator en podcastmaker zijn duim in het gips heeft. "Voor wie het zich afvroeg na laatste podcast: duim gebroken in de gym", schrijft Hofman.
In de meest recente aflevering van de BOOS-podcast, die te zien is op YouTube, draagt Hofman een blauw gips om zijn hand. "Bovenste kootje in drie stukken dan weet je waarom mijn hand komende afleveringen in gips/spalk zit."
De BOOS-podcast verschijnt wekelijks. Het hoofdprogramma, dat bestaat sinds 2016, is momenteel bezig met het dertiende seizoen.