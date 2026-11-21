ANTALYA (ANP) - Het is landen op de VN-klimaattop in Antalya nog altijd niet gelukt om overeenstemming te vinden over cruciale onderwerpen, waaronder de rol van fossiele brandstoffen, in de slotverklaring. Bijna 29 uur na het officiële einde van de COP31 ligt er nog steeds geen tekst waarvan wordt verwacht dat landen ermee in zullen stemmen. Verschillende betrokkenen zeggen dat dat een unicum is.

Op twee eerdere concepten voor zo'n slotakkoord, die maandag en donderdag werden gepubliceerd, klonk nog volop kritiek. Daarna zijn voorzitters Turkije en Australië nog niet publiekelijk met een nieuwe tekst gekomen. Het is nog altijd onduidelijk wat nu de precieze planning is.

Vermoedelijk is zondagochtend de plenaire slotvergadering. Dat zou betekenen dat de laatste versie van de slotverklaring mogelijk in de nacht van zaterdag op zondag wordt gepubliceerd.

Fossiele brandstoffen

Een groep landen zou de druk opvoeren om een afspraak over het afbouwen van fossiele brandstoffen in de tekst op te nemen, waaronder EU-lidstaten. Producenten van fossiele brandstoffen, zoals Saudi-Arabië, willen daar niet aan. Die zien meer in bijvoorbeeld het afvangen en opslaan van CO2 uit de atmosfeer.

Klimaatexpert Maarten de Zeeuw van Greenpeace, die als waarnemer bij de top is, noemt de situatie frustrerend. "Over de hele wereld is de klimaatcrisis zichtbaar, maar hier in Antalya onderhandelen landen nog over het benoemen van fossiele brandstoffen. En dat is het absolute minimum, we hebben harde afspraken en deadlines nodig die een eind maken aan kolen, olie en gas."