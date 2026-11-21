UTRECHT (ANP) - De persoon die de rookbom gooide waardoor de Eredivisiewedstrijd tussen FC Utrecht en SC Cambuur zaterdagavond werd stilgelegd is uit het stadion verwijderd. Dat bevestigen de KNVB en FC Utrecht. De wedstrijd werd na tien minuten spelen stilgelegd. Na een onderbreking van ruim een half uur werd verder gevoetbald.

De wedstrijd werd niet definitief gestaakt, terwijl dat volgens de eerder dit seizoen aangescherpte richtlijnen zou moeten wanneer er vuurwerk op het veld wordt gegooid. "Iemand heeft een rookbom op het veld gegooid en deze dader is snel opgepakt", laat een woordvoerder van de KNVB weten. "In overleg met alle betrokken partijen is besloten dat het gegeven deze situatie het beste is om de wedstrijd te hervatten."